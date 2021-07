Silvestre Varela e Nuno Coelho desejados pelo FC Porto para a equipa B

O FC Porto está definitivamente apostado em oferecer experiência à equipa B, que na temporada passada escapou por pouco à descida de divisão. Nesse sentido, os dragões desejam reforçar a equipa treinada por António Folha com Silvestre Varela e Nuno Coelho.





O extremo de 36 anos, que, entre outros títulos, ajudou o FC Porto a conquistar a Liga Europa, em 2010/11, terminou contrato com o Belenenses SAD e já tem acordo definido com os azuis e brancos, mas ainda não assinou.Já o médio defensivo, de 33 anos, também tem proposta do FC Porto, mas neste caso tem de haver um entendimento com o Chaves, a quem o jogador está vinculado. Recorde-se que Nuno Coelho representou a equipa B do FC Porto no início da carreira sénior, entre 2004 e 2006.