Silvestre Varela expressa total apoio a António Folha: «Estamos com ele»

António Folha não vai poder estar no banco para comandar a equipa B do FC Porto, frente ao Ac. Viseu, no domingo, em encontro a contar para a 15.ª jornada da Liga Sabseg, pelo facto de ter sido operado esta semana . Os dragões vão a jogo para tentar a vitória e não esquecem o seu técnico."É sempre uma situação difícil, mas temos estado focados. A restante equipa técnica tem feito bem o trabalho. Quero dizer ao míster que estamos com ele e que queremos que volte o mais rápido possível. Todos temos um carinho especial pelo míster e, seja ele ou outra pessoa do grupo, toca-nos sempre no coração e juntamo-nos para conseguir os nossos objetivos. É mais um jogo, sempre difícil como têm sido todos até aqui, mas estamos focados e queremos conseguir os três pontos. Faltam dois jogos neste ano civil e queremos acabar com duas vitórias", referiu Silvestre Varela, aos meios de informação do FC Porto.O capitão da equipa B abordou também a participação de vários companheiros seus na vitória da formação principal, frente ao Rio Ave, para a Allianz Cup. Varela mostrou-se satisfeito pelo rendimento global e destacou o exemplo para todo o grupo de trabalho."Fiquei muito contente ao vê-los estrearem-se pela equipa principal, é sinal de que o trabalho na equipa B tem sido bem feito, eles estão preparados, deram uma boa resposta e fico muito feliz por eles", rematou.