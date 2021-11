Silvestre Varela gosta da experiência na equipa B do FC Porto

Silvestre Varela foi o convidado do programa ‘Azul Porto’, no Porto Canal, e revelou o motivo que o fez regressar ao clube, com 36 anos, para capitanear a equipa B.

“Decidi voltar, em primeiro lugar pela família, depois pelo convite do FC Porto. Não podia rejeitar. Vi-o como uma experiência diferente, acabei por aproveitar e estou a gostar, as coisas estão a correr bem. Juntei o útil ao agradável, ainda me sinto capaz de ajudar e por isso aceitei o convite ”, referiu o experiente extremo, que no início da carreira chegou a ser apelidado de ‘Drogba da Caparica’.

Recordando a sua história no clube, Varela evocou de forma especial o primeiro título de campeão, festejado no Estádio da Luz, em 2010/11.