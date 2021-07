Silvestre Varela já assinou contrato com o FC Porto, apurou Record. O extremo esteve esta tarde nos escritórios do Dragão e acertou uma ligação válida até ao final da época. A oficialização ainda deve ocorrer durante a noite desta terça-feira.





Varela, de 36 anos, regressa assim ao clube onde foi mais feliz e onde ganhou mais títulos, desta feita para atuar na formação B. Cumpre-se assim a vontade dos responsáveis portistas em reforçar a equipa secundária com um elemento experiente, conhecedor da realidade do clube e que possa acrescentar ADN vencedor aos jovens que vão atuar no segundo escalão. Uma necessidade ainda mais premente depois da aflição vivida em 2020/21, onde a permanência só ficou assegurada na derradeira jornada.O internacional português, que estava livre após terminar contrato com o Belenenses SAD, encaixa na perfeição no perfil desejado, sendo que também ele fez força para poder terminar a carreira no FC Porto.