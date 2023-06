Silvestre Varela: «Onde nunca jogaria em Portugal? No Benfica...»

"Em Portugal? No Benfica". Foi esta a resposta que Silvestre Varela deu a Maniche, quando o antigo médio o desafiou a revelar o clube no qual nunca jogaria.Um par de semanas depois de ter colocado o ponto final numa carreira de enorme sucesso como jogador, o Drogba da Caparica, alcunha que lhe foi colocada por José Semedo, não conseguiu destacar o melhor momento que viveu em campo. "Há três momentos e não consigo dizer qual o melhor. Campeão na Luz; os 5-0 dessa época [ao Benfica, no Dragão, em 2010/11]; e o golo do Kelvin, que foi uma coisa de arrepiar", identificou ainda no programa ‘Hora dos Craques’, exibido esta sexta-feira, no Porto Canal.Varela também falou dos planos para o futuro. "Já tenho vindo há algum tempo a preparar. Quero continuar ligado ao futebol, vou tirar o curso de treinador e estou a tentar perceber o que é que me pode fazer feliz. Gosto de campo, de estar com os miúdos, mas sei que é difícil e tenho de aprender, aprendi muito este ano com a equipa técnica, com o míster Folha e o staff", admitiu, concluindo sobre o Olival: "Existe muita qualidade na formação do FC Porto. O que é preciso é eles serem bem aconselhados, saberem gerir a carreira e ouvirem os treinadores e as pessoas que têm por perto."