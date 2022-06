Silvestre Varela renova com FC Porto: «Muito feliz por continuar mais um ano naquela que é a minha casa»

O avançado Silvestre Varela estendeu a ligação ao FC Porto até 2023, após um ano ao serviço da equipa secundária dos dragões, informou o campeão nacional.

"Silvestre Varela vai continuar a ser um dos pilares da equipa B do FC Porto em 2022/23, tendo prolongado o vínculo que o liga aos Dragões por uma temporada, até 2023. O avançado de 37 anos vai avançar para a nona época na Invicta, um ciclo que começou a traçar em 2009, após ter deixado o Estrela da Amadora", escreveu o emblema 'azul e branco' no sítio oficial.

O internacional luso em 27 ocasiões regressou ao clube da Invicta em 2021/22, para atuar na equipa B, na qual realizou 30 encontros, anotando quatro golos e seis assistências.

"Estou muito feliz por continuar mais um ano naquela que é a minha casa. Serei mais um no balneário a lutar para vencermos cada desafio que teremos pela frente", expressou o 'capitão' da formação secundária, citado pelos dragões.

Foi na temporada 2009/10 que Varela ingressou pela primeira vez no FC Porto, proveniente do Estrela da Amadora, permanecendo cinco anos consecutivos, antes de ser emprestado duas vezes na mesma temporada de 2014/15, aos ingleses do West Ham e italianos do Parma.

Em 2015/16, completou a sexta época na equipa 'azul e branca' e iniciou a seguinte, rumando à Turquia para atuar no Kayserispor até 2019, ano em que voltou a Portugal para vestir as 'cores' do Belenenses SAD.