Silvestre Varela termina a carreira

O internacional português Silvestre Varela, que representou o FC Porto B nas últimas duas temporadas, deu hoje por terminada a sua carreira, aos 38 anos.Natural de Almada, o extremo fez a formação nos Pescadores da Costa da Caparica e no Sporting, formação à qual esteve ligado no início da carreira como sénior. Além dos leões e dos dragões, Silvestre Varela passou ainda pelo Casa Pia, V. Setúbal, Recreativo Huelva, E. Amadora, West Brom, Parma, Kayserispor e B SAD.Ainda assim, foi ao serviço do FC Porto que o extremo conquistou os 11 títulos que compõe o seu palmarés, tendo conquistado cinco Supertaças, três campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Liga Europa. Internacional por Portugal em 27 ocasiões, com cinco golos marcados, Silvestre Varela participou em apenas 11 jogos esta temporada, mas foi peça importante no balneário.Além de Bernardo Folha ter exibido uma camisola com o nome do capitão do FC Porto B após marcar, esta tarde, na vitória frente ao Benfica B, o técnico António Folha também deixou fortes elogios ao extremo, em declarações ao Porto Canal."Dar os meus parabéns ao senhor Varela. Além do jogador que foi, abraçou um projeto há dois anos connosco, foi sempre um Homem com H muito grande. Foi sempre uma pessoa muito dedicada, apesar da idade, era um jovem. Este jovens adoram-no e nós adorámo-lo, porque é um ser humano como devia haver muitos. O meu agradecimento, os meus parabéns pela carreira que teve", disse o treinador, sobre Silvestre Varela.