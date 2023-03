Simone Inzaghi defende-se das críticas e atira: «É no campo que se fala»

Debaixo de grande pressão após perder com a Spezia na última sexta-feira, Simone Inzaghi jogou à defesa na conferência de antevisão ao duelo com o FC Porto, "o jogo mais importante da época" na opinião do treinador. Deixou a resposta às críticas para depois e mostrou-se confiante de que o Inter vai dar uma boa resposta dentro de campo."Só nos interessa este jogo, o que já passou não entra na nossa cabeça. Vai ser um jogo muito difícil, num estádio com uma grande atmosfera e perante uma equipa que tem o mesmo objetivo do que nós. O FC Porto tem qualidade em todos os sectores, é uma equipa compacta e já mostrou na 1ª mão do que é capaz. Queremos jogar as nossas possibilidades e seguir em frente", considerou o técnico, que não conseguiu esquecer alguma tensão com os jornalistas, sobretudo depois da insistência em perguntas sobre a pressão que vive atualmente no clube."Nenhum de vocês esperava que o Inter estivesse nos oitavos de final num grupo com o Bayern e o Barcelona. Nós acreditámos sempre e a verdade é que estamos aqui. Estamos em vantagem mas faltam 90 minutos. Queremos estar bem como na 1ª mão para seguirmos em frente. Já levo muitos anos no futebol e sei como este mundo funciona. É no campo que se fala e é no campo que queremos dar uma resposta amanhã", frisou Inzaghi, deixando no ar a possibilidade de Skriniar voltar à equipa titular, ele que se lesionou precisamente no jogo da 1.ª mão com o FC Porto e só esta segunda-feira voltou a treinar sem limitações.