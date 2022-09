Sindicado dos Jornalistas lamenta que "Rui Moreira não saiba conviver em democracia"

"O SJ lamenta que Rui Moreira não saiba conviver em democracia e que sobreponha aos valores democráticos o insulto decorrente das suas opções clubistas considerando que uma pergunta é uma 'provocação abjeta'. Lamenta, aliás, todo o clima de impunidade e de violência física e verbal que cada vez mais se agrava em torno do Jornalismo e, muito concretamente, do Jornalismo de Desporto", pode ler-se em comunicado. O Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, chamou "perfeito imbecil" a jornalista após o Estoril-FC Porto e o Sindicato dos Jornalista condenou a ação do também Vice-presidente no Conselho Superior dos dragões."O SJ lamenta que Rui Moreira não saiba conviver em democracia e que sobreponha aos valores democráticos o insulto decorrente das suas opções clubistas considerando que uma pergunta é uma 'provocação abjeta'. Lamenta, aliás, todo o clima de impunidade e de violência física e verbal que cada vez mais se agrava em torno do Jornalismo e, muito concretamente, do Jornalismo de Desporto", pode ler-se em comunicado.

O Sindicato dos Jornalistas (SJ) lamenta e condena a forma como um jornalista, no caso da SportTV, foi tratado por Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, a propósito de uma questão realizada no fim do encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Estoril Praia.



Estes são os tempos do insulto fácil e do ataque de carácter, tão só por um Jornalista fazer questões. Estes são os tempos da impunidade absoluta, tempos em que um autarca, com responsabilidades públicas e civis, pode escrever, com todas as letras, que um jornalista, um cidadão, portanto, é um "perfeito imbecil" sem ter que se retratar ou, até, ser castigado por isso.



O SJ lamenta que Rui Moreira não saiba conviver em democracia e que sobreponha aos valores democráticos o insulto decorrente das suas opções clubistas considerando que uma pergunta é uma 'provocação abjeta'. Lamenta, aliás, todo o clima de impunidade e de violência física e verbal que cada vez mais se agrava em torno do Jornalismo e, muito concretamente, do Jornalismo de Desporto.



Sobre a invocação dos critérios da Entrevista Rápida, Rui Moreira não esteve certamente atento à recente polémica que considerou que os critérios do formato configuravam uma violação da Constituição e que um regulamento não se pode sobrepor à Lei geral.



O SJ lamenta, também, e uma vez mais, que as empresas de comunicação social portuguesas, em concreto as direções de informação que são ou têm que ser compostas por jornalistas, não defendam os seus pares, os seus trabalhadores. E coloca-se do lado e à disposição, como sempre, do Jornalista em questão, para que se possa defender e, também, usar os meios jurídicos à sua disposição para o que entender.