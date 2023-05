Sindicato deixa palavra a Varela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sindicato dos Jogadores não esqueceu Silvestre Varela e, através do site oficial, deixou uma palavra ao extremo, que decidiu terminar a carreira. Num texto em que elogiou o percurso do antigo internacional português, o Sindicato desejou "felicidades" ao jogador e agradeceu "o contributo" dado ao futebol português. Joaquim Evangelista, líder do organismo, lembrou o "caráter, resiliência e capacidade de liderança" de Varela.