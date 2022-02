Sindicato dos jogadores elege Fábio Vieira como o melhor jovem de janeiro na Liga Bwin

Com quatro assistências em outros tantos jogos, Fábio Vieira, médio do FC Porto, foi eleito o melhor jovem do mês de janeiro na Liga Bwin, numa distinção atribuída pelo Sindicato dos Jogadores.Na votação que premiou o médio dos dragões, o jogador de 21 de anos obteve 17,03 por cento dos votos, ficando à frente de Ricardinho, do Santa Clara, com 14,03 por cento, e de André Franco, do Estoril, que recolheu 10,89 por cento das preferências.Durante o mês de janeiro, Fábio Vieira fez três assistências no triunfo, por 4-1, frente à Belenenses SAD e outra na vitória, por 3-1, diante do Famalicão, tendo sido titular na vitória perante o Marítimo e suplente uitlizado contra o Estoril.O médio português sucede, como vencedor deste prémio, a Vitinha, o colega de equipa e de meio-campo nos dragões, que recebeu esta distinção em dezembro.