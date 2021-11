Sindicato dos Jogadores elege Taremi como o melhor de outubro na Liga Bwin

O ponta de lança Mehdi Taremi, do FC Porto, foi eleito o Melhor Jogador de outubro na Liga Bwin, pelo Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.Nos três jogos que os portistas realizaram para o campeonato no último mês, Taremi destacou-se ao marcar três golos na vitória sobre do FC Porto em Tondela (1-3) e ao fazer duas assistências no dérbi da Invicta, frente ao Boavista, na última jornada (4-1).O avançado iraniano somou 18,52% dos votos, com Sebastián Coates, do Sporting, a ficar-se com 14,15%, no segundo posto. O pódio fecha-se com outro avançado portista, no caso o colombiano Luis Díaz, que conquistou 9,70% das preferências.O Melhor Jogador do mês da Primeira Liga é encontrado através do valor médio das pontuações dadas pelos três diários desportivos e das escolhas de uma Comissão Técnica nomeada pelo Sindicato, formada pelos ex-jogadores Anselmo, João Oliveira Pinto, João Paulo, José Carlos, Rebelo, Tiago Pereira e Tozé (ponderação final de 40%).Em agosto/setembro, o médio João Mário, do Benfica, foi o jogador distinguido com este prémio. Agora será Taremi a receber o troféu, que será entregue oportunamente, em data a definir.