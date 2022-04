Siramana Dembelé: «Sérgio Conceição ficou muito tocado com o insulto de Seixas da Costa»

A segunda sessão do julgamento por difamação que o treinador Sérgio Conceição moveu contra o ex-embaixador Seixas da Costa, em função do comentário publicado no Twitter em 2019 pelo ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus e onde o diplomata apelidou o técnico do FC Porto de "javardo", realizou-se hoje no Tribunal do Bolhão, no Porto, e destinou-se à inquirição das duas testemunhas de acusação arroladas por Pedro Henriques, advogado do treinador portista. Prestaram depoimento o francês Siramana Dembelé, adjunto do responsável técnico do FC Porto, bem como Carlos Oliveira, bancário de 54 anos natural de Coimbra e amigo de Sérgio Conceição."Conheço o Sérgio Conceição desde 2006 e nunca o vi tão abalado como depois de o senhor embaixador escrever nas redes sociais que ele era um javardo", explicou Siramana Dembelé ao tribunal, alegando ainda que "ninguém estaria em tribunal com um simples pedido de desculpas": "Sou amigo do Sérgio e o único da equipa técnica que o trata por tu. No início de tudo isto, por ser francês, não percebia muito bem e por isso perguntei-lhe o que era um javardo. Ele disse-me que o estavam a tratar como um porco, como uma pessoa sem educação e que não era uma crítica ao Sérgio enquanto treinador. Ficou muito tocado na sua honra porque entendeu o comentário como um insulto à sua pessoa, à sua família e aos seus valores".Já Carlos Oliveira, que asseverou ser próximo do treinador portista há 15 anos, testemunhou "o desagrado que o Sérgio deixou transparecer". "O Sérgio é espontâneo, mas genuíno. Ele não queria acreditar, nem percebia a razão como alguém que é um ilustre representante da nação e está fora do contexto do futebol o caracterizou daquela forma", sustentou Carlos Oliveira.A terceira sessão do julgamento ficou agendada para as 14 horas de 29 de abril, desta feita com a inquirição das quatro testemunhas de defesa arroladas neste processo, nomeadamente os políticos José Vera Jardim, António Lobo Xavier, José Matos Correia e a ex-ministra da cultura Isabel Pires de Lima.