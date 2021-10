Soa o alarme no FC Porto: Mbemba sai lesionado do jogo da RD Congo

Soa o alarme no Dragão: Mbemba durou apenas 13 minutos em campo no duelo da RD Congo frente a Madagáscar. De acordo com os relatos que chegam do local, o central do FC Porto saiu sem conseguir apoiar o pé lesionado no relvado, isto depois de ter sido alvo de uma entrada muito dura por parte de um adversário.





A imprensa congolesa já fala em lesão grave, baseando-se na pancada sofrida e na forma como Mbemba se deslocou para fora das quatro linhas. No entanto, é ainda cedo para traçar cenários mais definitivos, até porque o jogador terá naturalmente que ser reavaliado.