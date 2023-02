Sócios assíduos serão premiados com descontos

O FC Porto vai premiar os sócios que assistam a todos os jogos no Estádio do Dragão durante um mês. O anúncio foi feito pelo clube, ontem, através de uma nota na qual foi explicado que essa compensação chegará na forma de descontos para utilizar na loja online. Com efeito, os associados que tenham cumprido este requisito no mês de janeiro terão 20% num vale para utilizar numa compra em fevereiro. A iniciativa continuará a decorrer nos próximos meses.