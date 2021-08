Sócios fazem fila no Dragão para comprar bilhete para o FC Porto-Belenenses SAD

Após uma longa espera, centenas de associados portistas detentores de Lugar Anual de forma ininterrupta entre as épocas 2010/11 e 2019/20 fazem fila no Estádio do Dragão, na manhã deste domingo, para assegurarem o bilhete que lhes garante a entrada no FC Porto-Belenenses SAD, da 1.ª jornada da Liga Bwin, de hoje a oito dias.





É exclusivamente para esses sócios que a venda de bilhetes abriu hoje, na Loja do Associado do palco portista, sendo que os ingressos também podem ser adquiridos no Portal do FC Porto e nas FC Porto Stores.A partir de amanhã, a compra de bilhete também pode ser feita por sócios detentores de Lugar Anual no Estádio do Dragão de forma ininterrupta entre as épocas 2015/16 e 2019/20.Se, entretanto não esgotarem, na terça-feira a venda será alargada a todos os sócios detentores de Lugar Anual na época 2019/20, na quarta e quinta-feira a todos os restantes associados e na sexta-feira e sábado ao público em geral.A procura foi tanta nas primeiras horas de abertura das bilheteiras, que só muito dificilmente é que a venda chegará ao público. Recorde-se que apenas 33% das bancadas poderão ter público, o que no caso do Estádio do Dragão corresponde, sensivelmente, a 16 mil lugares.