Sporting não denunciou aos delegados da Liga agressões de Sérgio Conceição e Vítor Baía

Segundo o relatório dos delegados da Liga Portugal, a que Record teve acesso, não foram presenciadas por eles qualquer tipo de agressões por parte de Vítor Baía ou Sérgio Conceição, na garagem do Estádio do Dragão, após a conferência de imprensa de Frederico Varandas, na noite de sexta-feira.

O documento menciona somente a denúncia feita pelo diretor de segurança do Sporting, segundo quem "o diretor de imprensa do FC Porto, Rui Cerqueira, terá dado uma palmada no braço do presidente do Sporting, fazendo cair o telemóvel e os headphones deste ao chão."



No seguimento do relatório, pode ler-se, gerou-se "uma discussão entre elementos das sociedades desportivas e outros elementos civis que se encontravam naquela zona, tendo os factos vindos de retratar sanados por elementos da força polícial que se encontravam presentes no local."



Na denúncia do diretor de segurança do Sporting, refira-se, nunca o nome de Sérgio Conceição é referido, nem tão pouco se fala em insultos. Segundo o mesmo, tudo terá começado quando "após o final do jogo, o diretor de comunicação do seu clube, Miguel Braga, na sequência da conferência de imprensa levada a cabo pelo seu presidente e no momento em que este se deslocava daquela sala para junto do autocarro da sua equipa, em pleno parque técnico localizado no piso -3 (parque P1), foi abordado pelo administrador da SAD do FC Porto, Vítor Baía, e pelo diretor de imprensa dessa mesma sociedade, Rui Cerqueira, tendo estes dirigido algumas palavras ao Presidente do Sporting CP."



De resto, nenhuma desta situações foram presenciadas pelos referidos delegados.