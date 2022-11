Stephen Eustáquio: «Assumo a culpa desse momento do jogo com o Benfica»

Stephen Eustáquio foi o autor do segundo golo na vitória do FC Porto (2-1) e mostrou-se feliz pelo triunfo ante o At. Madrid.

"Apesar de já termos passado, queríamos muito ganhar. Quisemos fazer o nosso trabalho e foi bem-sucedido. Infelizmente, sofremos o golo no último minuto, em que se só tivéssemos um golo de vantagem podia ter sido complicado. Mas aprendemos e de certeza que vamos estar mais vivos na próxima eliminatória para não cometer este tipo de erros. Dar os parabéns ao grupo. Depois de duas derrotas no início, é muito bom acabar com 12 pontos", vincou em declarações ao Porto Canal, aproveitando o momento para fazer um mea culpa pela expulsão no clássico.





"Assumo a culpa desse momento do jogo com o Benfica, mas continuei a trabalhar, consegui ajudar os meus colegas na Bélgica e hoje também. Só penso em ajudar os meus colegas", disse o médio internacional canadiano.





O 1º lugar do grupo



"É com grande satisfação. Ouvimos muitas críticas após o primeiro jogo, porque não tínhamos nenhum ponto. Sabíamos que tínhamos de dar a volta com trabalho. Para dar a volta a situação tínhamos de passar o grupo. Passando em 1º, ficamos muito felizes por isso e olhamos com grande motivação para o futuro."