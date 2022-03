Stephen Eustáquio e Steven Vitória chamados à seleção do Canadá

Stephen Eustáquio e Steven Vitória fazem parte da lista de convocados para os próximos jogos da seleção do Canadá. Os jogadores de FC Porto e Moreirense, respetivamente, vão estar assim ausentes dos trabalhos dos seus clubes nas próximas semanas.O Canadá está perto de garantir a presença no Campeonato do Mundo de 2022, isto na medida em que segue no 1º lugar da zona de qualificação da Concacaf. A equipa de John Herdman prepara-se agora para defrontar a Costa Rica (25 de março), Jamaica (27 de março) e Panamá (31 de março).Até ao momento, o médio, de 25 anos, soma 19 jogos pelo Canadá. Por seu lado, o defesa-central tem 30 internacionalizações.