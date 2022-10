Stephen Eustáquio: «Estou no melhor momento da carreira»

Stephen Eustáquio vive dias felizes, ao ponto de considerar que se encontra no melhor momento da sua carreira. O médio, de 25 anos, está satisfeito com o que tem feito no FC Porto e na seleção do Canadá, mas não esconde que quer mais para o futuro."Posso dizer que estou no melhor momento da minha carreira, porque estou no maior clube em que já joguei e numa seleção que vai ao Mundial. Estou em dois ambientes que são vencedores, sinto-me bem dentro do campo, fisicamente muito capaz e mentalmente motivado. Os números são poucos, mas, para o que estou habituado, é um sinal de crescimento e logicamente que quero seguir este caminho e aumentar os meus números para ajudar o FC Porto", revelou Eustáquio, em entrevista à revista Dragões.O certo é que o médio regista uma evolução evidente de uma época para a outra, no que ao FC Porto diz respeito. Já marcou um golo, faz assistências e soma minutos como titular. O facto de jogar mais próximo da baliza adversária ajudou nessa ascensão."Quando vim para cá sentia que estava muito limitado ao meu espaço, tentava fazer o simples, mas bem e sempre com a mentalidade de que, se não errasse, estaria mais perto de jogar. O que senti aqui é que temos de sair da nossa zona de conforto, crescer em áreas em que não estamos habituados. Sinto que ganhei mais velocidade, comecei a compreender melhor o jogo, estou a pisar terrenos diferentes, a chegar mais à área, a conseguir ter mais números, e já tenho três assistências e um golo, apesar de sentir que poderia ter mais alguma coisa, e isso é bom sinal, porque é algo que não sentia no P. Ferreira. Lá estava sempre muito longe da baliza adversária. Quero continuar a crescer para ajudar o FC Porto", reforçou o internacional canadiano.Eustáquio ficou contente por ter contribuído para as conquistas da época passada (campeonato e Taça de Portugal), mas não esconde que deseja somar mais troféus na presente temporada, depois da Supertaça, ajudando de forma mais efetiva em campo."Lembro-me que um dos meus sonhos era ganhar a liga portuguesa. Logicamente, um jogador quer ganhá-la sendo o atleta com mais minutos e mais jogos para sentir que realmente ajudou o clube. No meu caso, foram poucos minutos de jogo, mas muitos minutos de treino, de sacrifício. Estive aqui seis meses sempre a dar o litro e foi mais por aí que senti orgulho em mim por ter conquistado essa prova. Por tudo que passei, foi um prémio para mim. Este ano, quero voltar a ganhar o campeonato e a Taça, contribuindo mais dentro do campo", destacou.