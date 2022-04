Stephen Eustáquio no melhor onze da qualificação da CONCACAF para o Mundial'2022

O médio do FC Porto, Stephen Eustáquio, figura no melhor onze da qualificação da CONCACAF para o Mundial'2022. O antigo capitão portista, Héctor Herrera, também foi distinguido com essa honra.Reforço de janeiro por empréstimo do P. Ferreira, com opção de compra, Eustáquio é uma das principais figuras da seleção do Canadá e, agora, também da CONCACAF. "Um dragão entre os melhores", destacou o FC Porto nas redes sociais.No Qatar, a seleção do médio portista vai disputar o Grupo F, juntamente com Bélgica, Croácia e Marrocos.Confira, agora, o melhor onze da fase final da qualificação da CONCACAF para o Campeonato do Mundo: Keylor Navas (Costa Rica); Zimmerman (Estados Unidos), Calvo (Costa Rica) e Montes (México); Herrera (México), Stephen Eustáquio (Canadá), Edson Álvarez (México) e Pulisic (Estados Unidos); Jonathan David (Canadá), Campbell (Costa Rica) e Cyle Larin (Canadá).