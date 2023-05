Stephen Eustáquio passa a ser representado pela mesma agência de Rúben Amorim e Luis Díaz

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por nomisport (@nomi_sport)

Stephen Eustáquio mudou de empresa de agenciamento. Até agora e desde de longa data, o médio do FC Porto era representado pela Blueprivate Investimentos, de Manuel Tomás, mas agora passou a ser representado pela Nomi Sport, de Raul Pais da Costa.A nova agência de Eustáquio é a mesma de Rúben Amorim, treinador do Sporting, mas também de Luis Díaz, que trocou o FC Porto pelo Liverpool em janeiro do ano passado, e de Axel Witsel, jogador que passou pelo Benfica.É também a Nomi Sport quem representa Jesus Díaz, irmão de Luis Díaz que joga na formação do FC Porto, e de Bernardo Folha, que tem alternado entre a equipa principal e a B dos dragões.