Stephen Eustáquio sublinhou que o FC Porto manteve sempre o pé no acelerador na goleada ao Portimonense (7-0), justificando o triunfo 'gordo' com a forma como a equipa tem trabalhado."Acredito que foi pela semana de trabalho que tivemos. Nunca tiramos o pé do pedal, queremos sempre acelerar, queremos sempre pressionar, independentemente do resultado, e se não o fizéssemos não estaríamos a respeitar o Portimonense. A equipa está de parabéns. Dou tudo nos treinos para ajudar a equipa. Seja quanto tempo jogar, tento dar o meu melhor. Senti-me bem hoje. É uma Páscoa mais tranquila porque ganhámos. Não pensamos no outro jogo [dérbi]. Queremos ganhar todos os jogos, faltam algumas finais, e se os ganharmos todos, somos campeões. Gostei do apoio e gostava que fosse assim até final", disse o médio ao Porto Canal.