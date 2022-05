Suleimane Djaló a chegar para os sub-19 do FC Porto

Suleimane Djaló vai ser reforço dos sub-19 do FC Porto. O guineense, de 17 anos, chega proveniente do Real SC e vai cumprir o primeiro ano no escalão de juniores. Djaló, refira-se, pode atuar a defesa ou a médio.Esta época, o jovem jogador atuou em 25 partidas pelos juvenis do Real SC, tendo também realizado um encontro pelos juniores.