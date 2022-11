Super Dragões preparam homenagem a Fernando Gomes

Os Super Dragões, a principal claque do FC Porto, estão a preparar uma homenagem a Fernando Gomes para depois das 15 horas, a seguir à missa de corpo presente na Igreja das Antas. "Sim, às 15 horas, depois da missa, vamos fazer aqui uma grande homenagem porque ele merece e é um símbolo do FC Porto e do futebol nacional", afirmou Fernando Madureira, líder da claque, aos jornalistas."Foi uma grande inspiração para mim. Se eu fui ponta-de-lança e usei a camisola 9 foi por inspiração no Fernando Gomes, que foi o meu ídolo de infância, na minha geração foi o ídolo dos portistas, portugueses e amantes do futebol português", referiu Madureira."Os mais jovens não tiveram o privilégio de o ver jogar, mas como dirigente os mais jovens puderam acompanhar e ele esteve ligado nos últimos anos aos sucessos do FC Porto", acrescentou.