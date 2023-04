Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Suplente de luxo: Cláudio Ramos soma 769 minutos sem sofrer golos Guarda-redes com as redes intactas em 12 dos 13 jogos que leva ao serviço do FC Porto





• Foto: José Gageiro/Movephoto