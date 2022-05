Suspeito de matar adepto do FC Porto na festa do título fica em prisão preventiva

Renato Gonçalves, suspeito da morte de Igor Silva durante festejos do título de campeão nacional do FC Porto, na madrugada de domingo, vai ficar em prisão preventiva após ter sido ouvido esta terça-feira por um juiz de instrução no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, revelou a sua advogada."Explicou a sua versão dos factos e tentou ajudar à descoberta da verdade. O processo irá decorrer os seus termos", começou por dizer, à CMTV, Poliana Ribeiro, vincando que o juiz de instrução não fecha à porta à mudança da medida de coação para prisão domiciliária: "essa possibilidade existe, temos de esperar que o processo siga os seus termos.""O processo está ainda numa fase inicial, os factos são recentes e falta ainda carear muita prova e o Renato irá fornecer prova também. Queria esclarecer que o Renato foi detido após apresentar-se de forma voluntária. Não me surpreende [a rápida atuação da PJ] dado o mediatismo do caso, é um facto grave. O Renato não estava fugido mas sim em casa de familiares por conselho da defesa. Foi combinado um dia e hora, que seria hoje, para se apresentar para prestar declarações. A sua tenra idade e o mediatismo levou-o a precipitar a entrega nesta madrugada e não apenas às 14h30. Ele foi detido mas apresentou-se voluntariamente, quero deixar bem claro", acrescentou a advogada do suspeito."Queremos esclarecer a verdade. Será complexo, mas pelo número de câmaras no local o Renato poderá contribuir para a verdade dos factos. Ele explicou a sua participação, que não é aquela que lhe é imputada pelo Ministério Público", concluiu Poliana Ribeiro.