Suspeito de matar adepto do FC Porto vai ser inquirido pela PJ esta 3.ª feira

Renato Gonçalves, principal suspeito da morte de de Igor Silva, adepto do FC Porto durante os festejos do título dos dragões, na noite de sábado, tem já marcada a inquirição na Polícia Judiciária para esta terça-feira. A informação foi divulgada por Aníbal Pinto, advogado que participa como adepto do FC Porto no programa 'Pé em Riste', da CMTV."O Renato Gonçalves não está fugido, vai ser representado pela Dra. Poliana Ribeiro. Está marcada a inquirição do Renato para amanhã [terça-feira] pela Polícia Judiciária. Apresenta-se voluntariamente com os advogados e assim afasta o perigo de fuga", referiu o advogado.O comentador comentou ainda o posicionamento do FC Porto face ao caso. "É preciso enquadrar bem o que se passou. O FC Porto é alheio a isto. Sabe-se que se passou nos festejos do título e que a vítima era adepta do FC Porto. Não sei o que levou a esta tragédia. O FC Porto não pode fazer muito mais do que aquilo que fez. É um assunto de justiça", afirmou.