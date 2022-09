Suspeitos do ataque à família de Sérgio Conceição já tinham cadastro

Dois dos agressores que estiveram envolvidos no apedrejamento ao carro da família de Sérgio Conceição , e que já foram identificados pela PSP como membros de uma claque dos dragões, têm "antecedentes de roubo e ficha policial por pequenos crimes", avança o 'Jornal de Notícias' na edição deste sábado.Os indivíduos, que refere a mesma fonte fazerem parte de um "grupo de cinco ou seis", gritaram "vão-se embora" e "são uns chulos" momentos antes de apedrejarem a viatura onde seguiam Liliana Conceição, que deixou o Estádio do Dragão após o encontro com o Club Brugge, juntamente com os filhos Rodrigo (22 anos) e Moisés (21 anos), e as respetivas companheiras.