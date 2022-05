Sven-Goran Eriksson: «Conceição pode treinar qualquer clube na Europa»

Sven-Goran Eriksson garante que Sérgio Conceição tem capacidade para dar seguimento à sua carreira nos maiores campeonatos europeus. Aos 74 anos, o técnico que orientou o atual líder dos dragões na Lazio augura-lhe um grande futuro. "Não sabia que ele queria ser treinador. Mas está sendo fantástico, felicidades. (...) Se ganhas o campeonato três vezes em Portugal, claro que podes treinar em qualquer equipa da Europa, claro, sem problema. Sérgio pode treinar em Espanha, Itália, Inglaterra… Quer ganhar a Champions? Eu também tinha esse sonho no Benfica, claro, é o sonho de qualquer treinador de clube. Como o sonho dos selecionadores é ganhar mundiais e europeus", afirmou, em declarações à Antena 1.Sobre os tempos em que o comandou na Lazio, Eriksson recorda um jogador que não se amedrontava no meio de uma equipa recheada de grandes nomes. "Ele era um jovem, um pouco tímido… A Lazio tinha muitas estrelas, muitas. Mancini, Verón, Crespo, Salas, Nesta… Penso que era difícil para ele, pois não era italiano, mas todos gostavam dele. O público, os companheiros… Todos", lembrou, elogiando-lhe tanto as capacidades futebolísticas como as qualidades humanas: "Como pessoa é fantástico, muito humilde, muito profissional, grande trabalhador e era um grande jogador. Jogava muitíssimo numa equipa que era muito forte. Ele era bom, bom no um contra um, rápido e sabia defender também."