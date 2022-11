TAD anula castigo ao FC Porto por críticas às arbitragens no Porto Canal

O castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF ao FC Porto por críticas à arbitragem feitas por Paulo Miguel Castro e Bernardino Barros, comentadores do Porto Canal, foi anulado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), isto na sequência de um recurso apresentado pelos azuis e brancos.Em causa estava a narração de dois jogos do FC Porto B, na época 2020/21, mais concretamente as receções à Oliveirense e ao Casa Pia. Paulo Miguel Castro e Bernardino Barros, narrador e comentador, criticaram as equipas de arbitragem, algo que o CD interpretou como "lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros", tendo punido o FC Porto com uma multa no valor de 30.600 euros.Na sequência do recurso, o TAD anulou o castigo "não pelas razões invocadas" pelo dragões, mas por entender que o clube não pode ser penalizado, ao abrigo das leis que regulam a rádio, televisão e imprensa.