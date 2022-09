TAD dá razão a Pinto da Costa e Sérgio Conceição

Pinto da Costa e Sérgio Conceição viram o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) dar-lhes razão sobre dois processos disciplinares de épocas anteriores e que se encontravam em recurso naquele tribunal.Relativamente ao presidente do FC Porto, o processo diz respeito a declarações proferidas em março de 2021, nas quais falou da hipotética existência de um "complô para o FC Porto B descer de divisão" . O Conselho de Disciplina condenou o dirigente a 35 dias de suspensão, assim como uma multa de 5.610 euros. A SAD do FC Porto foi também paralelamente castigada com uma multa de 8.570 euros.Já o treinador do FC Porto viu revertida a condenação ao pagamento de uma multa de 2.040 euros, no âmbito de um processo disciplinar aberto após declarações proferidas na antevisão ao jogo FC Porto - Marítimo, da 3.ª jornada da Liga Bwin 2020/21. Além de algumas considerações sobre o treinador rival Lito Vidigal, Sérgio Conceição disse, a propósito do tema do anti-jogo, que não valia a pena os árbitros mostrarem "amarelos aos 90 ou aos 92 minutos"