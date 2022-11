Taremi a tempo de Chaves

Taremi será mais uma opção à disposição de Sérgio Conceição para o jogo frente ao Chaves, no dia 8 de dezembro, relativo à 2ª jornada do grupo A da Allianz Cup. A derrota diante dos Estados Unidos da América fez com que a seleção do Irão deixasse o Mundial do Qatar no final da fase de grupos e, como consequência, o ponta-de-lança fará já as malas para regressar à Invicta.

Taremi é o primeiro dragão a deixar o Mundial, mas Eustáquio também já tem o bilhete de regresso na mão, uma vez que o Canadá, não obstante ainda ter um jogo amanhã, frente a Marrocos, também já está afastado da prova.

Refira-se que o plantel dos dragões regressa esta tarde (17 horas) aos treinos, no Olival, depois de ter cumprido três dias de folga.