Taremi acabou jogo do Irão a fazer gelo no tornozelo

A poucos dias do clássico de Alvalade, terá Taremi sido infetado com o 'vírus FIFA'? A dúvida só será desfeita quanto o ponta-de-lança regressar ao Olival, mas é seguro dizer-se que terminou o jogo do Irão contra o Iraque com algumas dificuldades no tornozelo direito. Uma conclusão retirada a partir de uma fotografia partilhada pelo próprio, onde surge com gelo na zona afetada por um eventual toque.





O rosto sorridente de Taremi leva a crer que o problema não será grave, ainda que seja provável que venha a ser reavaliado quando regressar a Portugal, ele que é esperado na sessão de trabalho que os dragões vão realizar na quinta-feira.O ponta-de-lança, de resto, esteve em plano de destaque no encontro do Irão frente ao Iraque, realizado em Doha, Qatar, tendo contribuído com um golo e uma assistência para o triunfo do seu país por 3-0.