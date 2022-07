Taremi: «Acho que nos portámos bem»

Reveja o primeiro golo do FC Porto diante do AS Monaco. Taremi da marca dos onze metros não tremeu e colocou os dragões em vantagem. pic.twitter.com/BZoIIMAUga — Porto Canal (@PortoCanalpt) July 23, 2022

Autor do golo que abriu o caminho à vitória portista por 2-1 sobre o Monaco , Mehdi Taremi mostrou-se satisfeito pela forma como os dragões se apresentaram diante dos franceses."Foi um grande jogo para nós. Trabalhámos arduamente e agora vamos preparar-nos para o primeiro jogo oficial e conquistar o título. O objetivo é fazer melhor no próximo jogo do que fizemos hoje", considerou o avançado iraniano, ao Porto Canal."Foi o nosso primeiro jogo no Dragão, com muita gente nova, mas acho que nos portámos bem e tentámos dar o máximo. Agradecemos aos adeptos que assistiram a este jogo e esperamos contar com eles no próximo jogo, porque precisamos deles para ganhar a Supertaça", finalizou.