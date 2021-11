Taremi aplaude o sonho do qual Francisco Conceição não quer acordar

O FC Porto viveu, frente ao Feirense, um filme já visto. Taremi preparava-se para marcar um penálti por ele sofrido, mas do banco recebeu indicação para conceder a honra a Francisco Conceição. O extremo estreou-se, assim, a marcar pela equipa principal dos dragões. Logo depois, o iraniano foi substituído, com 5-1 no marcador, e no banco não conseguiu esconder a azia.Goleador nato, Taremi saiu em branco de uma goleada aplicada pelo FC Porto e, naturalmente, não ficou satisfeito pelo facto de não ter marcado. No entanto, segundo apurou Record, o avançado nunca foi incorrecto com ninguém durante todo este processo, muito menos com o colega que fechou a contagem na Taça de Portugal. Tanto assim é que, na manhã deste domingo, foi à publicação de Francisco Conceição, no Instagram, para aplaudir, em forma de emoji, o sonho do qual o jovem não quer acordar. Mais um sinal de que a azia já passou sem sequer ter havido caso.Recorde-se que, em 2019/20, frente ao Tondela, o FC Porto viveu situação idêntica. Na altura, foi Marega quem sofreu penálti , já nos descontos, e recebeu ordem do banco para ser Fábio Vieira a batê-lo. Assim foi, mas até ao apito final, o maliano alheou-se do jogo.Curiosamente, Marega também comentou a publicação de Francisco Conceição pela estreia a marcar, que deixou a mãe, numa bancada do Dragão, em lágrimas de alegria . "Craque, craque, craque", escreveu o maliano.