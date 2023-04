Taremi: «Árbitro devia ter marcado dois penáltis na 1.ª parte»

Autor do golo que desbloqueou o nulo em Paços de Ferreira , Mehdi Taremi destacou a crença do FC Porto e assumiu a justiça do resultado final na Capital do Móvel."Fizemos um bom esforço desde o início do encontro e estamos muito contentes com a nossa prestação. Acho que a chave para a vitória foi a nossa atitude e a forma como cumprimos a estratégia", começou por dizer, à SportTV.Na primeira parte o FC Porto não pareceu ter estado tão confortável, mas o iraniano diz que o encontro esteve sempre controlado. "Controlámos o jogo, tentámos ter a bola e jogar seguindo o nosso plano de jogo. Penso que tivemos algumas oportunidades e, na minha opinião, o árbitro devia ter marcado dois penáltis na 1.ª parte, que seriam grandes oportunidades para nós. De uma forma geral, fizemos um grande jogo."Quanto à sua atuação, o goleador assume-se feliz por ter marcado, mas também faz uma autocrítica. "Falhei algumas oportunidades, mas a equipa teve sempre a atitude certa para ganhar o jogo e felizmente conseguimos fazê-lo. Aquilo que podemos prometer aos nossos adeptos é que vamos continuar a dar tudo até ao final do campeonato."