Taremi assinou o segundo 'hat trick' da semana

Taremi continua com a pontaria afinada, tendo assinado esta sexta-feira o segundo 'hat trick' de semana. Desta vez, o ponta-de-lança do FC Porto deixou a sua marca na vitória do Irão frente ao Quirguistão (5-1), em jogo a contar para a Liga das Nações da CAFA (Associação de Futebol da Ásia Central).No início da semana, Taremi tinha feito o mesmo frente ao Afeganistão.