Taremi assiste na vitória do Irão e termina época com mais um troféu

Taremi fechou esta terça-feira a época 2022/23 e fê-lo com chave de ouro, ao contribuir com uma assistência para a vitória do Irão frente ao Uzbequistão (1-0), que valeu à sua equipa o triunfo na Taça das Nações CAFA.O golo foi apontado por Sardar Azmoun na sequência de uma boa jogada individual do ponta-de-lança do FC Porto, ele que chegou à fase final da época em grande momento de forma. De recordar que no caminho para a final da Taça das Nações CAFA, Taremi fez dois hat tricks nos triunfos do Irão frente ao Afeganistão e ao Quirguistão.Taremi vai agora gozar um período de férias antes do arranque dos trabalhos no Olival, agendado para a primeira semana de julho.