Taremi associado ao Inter Milão

De regresso ao FC Porto após participar no Mundial do Qatar, Taremi viu ontem o seu nome associado ao Inter. De acordo com o portal 'CalcioMercatoWeb', a equipa italiana terá o nome do iraniano, de 30 anos, debaixo de olho para o reforço do seu plantel nas duas próximas janelas de mercado.

Um dos factos destacados, além do valor de mercado a rondar os 25 M€ que Taremi apresenta nesta fase da sua carreira, prende-se com a duração do seu contrato, que, como é público, termina em junho de 2024, o que poderá pressionar o FC Porto a vendê-lo no próximo verão. De recordar que o Inter é o adversário dos dragões nos ‘oitavos’ da atual edição da Champions.