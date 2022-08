Taremi celebra jogo 100 pelo FC Porto: «Será sempre uma honra pertencer a um dos melhores clubes do mundo»

Apesar de não ter marcado e de ter saído lesionado do jogo contra o Sporting, Taremi viveu uma noite especial no clássico. Pela vitória e por ter sido o seu jogo 100 com a camisola dos campeões nacionais. E, no 'day after', fez questão de exultar o feito nas redes sociais."É um imenso orgulho de fazer parte da família portista e ter no Dragão a minha casa. Junto a alegria de celebrar o 100° jogo ao serviço deste clube e da Cidade Invicta. Será sempre uma honra pertencer a um dos melhores clubes do mundo", escreveu o iraniano na sua conta de Instagram.