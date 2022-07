Taremi: «Com 30 anos não vou render muito dinheiro ao FC Porto»

Mehdi Taremi concedeu uma grande entrevista ao canal iraniano 'Football360' e a segunda parte foi publicada esta terça-feira. Sem papas na língua, o avançado do FC Porto colocou-se na pele de dirigente dos dragões e diz que venderia o seu passe."Tenho 30 anos e não vou render muito dinheiro ao FC Porto no futuro. Financeiramente, eles podem guardar os jogadores jovens e vendê-los mais tarde por um preço mais elevado, mas a minha situação diferente, não me podem segurar agora e vender-me daqui a dois anos. O meu futuro depende do clube, não de mim. Se eu estivesse no lugar deles, se calhar venderia um jogador que tem 30 anos", afirmou Taremi, negando qualquer tipo de desconforto na relação com Sérgio Conceição, apesar de estar ciente de que, noutras condições, até poderia ter marcado mais golos pelos azuis e brancos."Podia ter feito mais no FC Porto. Em algumas alturas fui um dos três médios e, às vezes, até joguei a médio defensivo. Isso coloca-me muito longe da baliza. Talvez se eu jogasse na minha posição, na grande área, teria marcado mais golos. Mas não tenho nenhum problema com Sérgio Conceição e respeito as suas escolhas", acrescentou.Taremi ainda afirmou que a Premier League inglesa "é a mais atrativa do Mundo, onde todos querem jogar", mas assegura que as suas decisões de carreira nunca foram tomadas em função de questões financeiras.