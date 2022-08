Taremi com traumatismo no joelho esquerdo: «Não foi nada de especial»

O FC Porto informou este domingo que Mehdi Taremi sofreu um traumatismo no joelho esquerdo, no clássico da véspera, frente ao Sporting. O avançado iraniano recorreu entretanto às redes sociais para descansar os mais preocupados."Obrigado a todos os que ficaram preocupados com a minha lesão. Graças a Deus, não foi nada de especial, correu tudo bem", escreveu em persa no Twitter.