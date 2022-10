Taremi: «Concretizámos as nossas oportunidades e conseguimos ganhar»

Autor de dois golos no triunfo do FC Porto em casa do Bayer Leverkusen, Taremi não escondeu a satisfação pela conquista dos três pontos."Controlámos o jogo e fizemos uma boa partida. Concretizámos as nossas oportunidades e conseguimos ganhar, tínhamos um plano de jogo e conseguimos cumpri-lo", disse o avançado aos microfones da Eleven Sports.Na presente temporada, o camisola 9 soma nove golos em 13 partidas.