Taremi continua à parte

Mehdi Taremi manteve-se longe da preparação da equipa para o jogo frente ao Rio Ave, agendado para domingo, uma vez que continua em tratamento à lesão contraída no clássico. O iraniano, de 30 anos, fez um traumatismo no joelho esquerdo, no lance que resultou no primeiro golo dos dragões, e daí para cá tem realizado apenas tratamento. Ainda assim, é provável que esteja em condições de dar o seu contributo à equipa em Vila do Conde.

Grujic continua a desenvolver um plano de recuperação que contempla trabalho de ginásio e tratamento, enquanto Manafá efetua treino condicionado, para além de ginásio e tratamento. A preparação para Vila do Conde prossegue hoje, às 10 horas, no Olival.