Taremi continua afastado dos treinos do FC Porto

Mehdi Taremi continua a ser o principal foco de preocupação para Sérgio Conceição na preparação do jogo frente ao Rio Ave, agendado para o próximo domingo.O internacional iraniano mantém-se em tratamento ao traumatismo no joelho esquerdo contraído no clássico, estando assim em dúvida para a deslocação a Vila do Conde.Marko Grujic (trabalho de ginásio e tratamento) e Wilson Manafá (treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento) são os outros jogadores com limitações físicas no plantel.Os dragões prosseguem a preparação da próxima jornada do campeonato com um treino amanhã, às 10 horas, novamente no Olival.