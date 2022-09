Taremi convocado para a seleção do Irão

Mehdi Taremi integra a primeira lista de convocados de Carlos Queiroz para a seleção do Irão, tendo em vista os jogos particulares frente ao Uruguai e Senegal, agendados para os dias 23 e 27 deste mês, respetivamente, na Áustria.O técnico português, que voltou a assumir o comando do Irão, vai observar um conjunto alargado de jogadores, tendo em vista o Mundial do Qatar, não tendo abdicado, como seria de esperar, do ponta-de-lança do FC Porto.