Taremi de fora dos convocados do Irão após polémica com o selecionador

Grande figura da seleção iraniana, o portista Mehdi Taremi ficou de fora dos convocados para os jogos de apuramento para o Mundial'2022, frente ao Líbano, a 11 de novembro, e à Síria, a 16.De acordo com alguma imprensa do país, esse afastamento surge como consequência da polémica em que Taremi se envolveu com o selecionador Dragan Skocic.Recorde-se que, após os últimos jogos do Irão, o selecionador afirmou que o jogador natural daquele país "é taticamente fraco, mas a sua força física e técnica são invejáveis". Uma afirmação que não ficou sem resposta de Taremi.Após o triunfo portista sobre o AC Milan, no Dragão, por 1-0, num duelo de Liga dos Campeões onde assinou uma brilhante exibição, o atacante usou as redes sociais para passar a seguinte mensagem, em jeito de resposta ao selecionador: "Gostaria de dizer que, além da técnica individual e da força física, os jogadores iranianos têm um alto nível de conhecimento tático do futebol... Infelizmente os problemas são outros. Viva ao Irão".