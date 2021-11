Taremi deseja boa sorte à seleção do Irão

????? ???? ???? ?????? ??? ???

Ausente das opções de Dragan Skocic para os jogos do Irão frente ao Líbano e Síria, Taremi não deixa de ser mais um a torcer pela sua seleção. No mesmo dia em que o selecionador se manifestou pela primeira vez sobre a polémica com o ponta-de-lança, o jogador recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio aos colegas que vão representar o Irão."Desejo sincero de sucesso para a seleção nacional. Teremos sucesso, com a ajuda de Deus e de todos os que trabalham na seleção", escreveu Taremi na sua conta de Twitter, um dia antes dos iranianos entrarem em campo para frente ao Líbano, em jogo a contar para a qualificação para o Mundial de 2022.O avançado do FC Porto, recorde-se, ficou fora da convocatória de Skocic devido a uma troca de palavras com o selecionador, que, numa entrevista, acusou os jogadores iranianos de não terem cultura tática.