Taremi: «Desta vez foi perfeito»

O triunfo do FC Porto frente ao Famalicão, aliado ao empate do Benfica no dérbi, permitiu o encurtar de distâncias para a liderança da Liga. Um facto que Taremi destacou no final do encontro de domingo.

“O mais importante é ganharmos os nossos jogos. Queremos fazê-lo sempre. Claro que temos de ver o que faz o Benfica, mas o nosso foco está em fazer o nosso trabalho. Desta vez foi perfeito, temos de continuar assim”, referiu o iraniano em declarações ao Porto Canal, feliz por ter voltado a deixar a sua marca no resultado: “Foi bom ter marcado, mas o importante mesmo foi a equipa ter ganho. Entrámos forte e conseguimos dois golos cedo. Cumprimos com o plano.”

Segue-se agora uma visita a Guimarães e Taremi promete mais do mesmo. “Vamos preparar o nosso plano para esse jogo e tentaremos voltar a vencer, claro”, assegurou.